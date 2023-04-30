الفريق أول شنقريحة.. الشعب الجزائري شعب أصيل شحذته المحن والتجارب

عقد، اليوم الأحد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة لقاء مع مستخدمي الناحية العسكرية الخامسة.

كما جدد الفريق أول شنقريحة، التأكيد أن التلاحم الأبدي بين الشعب الجزائري وقياده الوطنية المخلصة ومؤسساته الدستورية هو الضمانة الوحيدة. للحفاظ عل امن واستقرار البلاد.

في حين، شدد الفريق اول شنقريحة على أن الشعب الجزائري شعب أصيل شحذته المحن والتجارب. ويملك من القيم والمبادئ والإرادة والطموح ما يؤهله لأن يواصل مسيرة التقدم والتطور والتنمية

كما أسدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شنقريحة جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق بضرورة مواصلة التحضير القتالي بكل جدية. وصرامة من اجل لمحافظة على قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي على أعلى درجات الجاهزية العملياتية.