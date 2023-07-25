الفريق أول شنقريحة: العلاقات الجزائرية-الإيطالية تقوم على الثقة المتبادلة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن العلاقات الجزائرية-الايطالية تقوم على الثقة المتبادلة. والتي تأسست بعد عقود من التعاون الايجابي والبناء المرتكز على التاريخ الاقليمي.

بالإضافة إلى “قيمنا المتوسطية وكذا التطلع بتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط”.

كما أكد الفريق أول، أن التعاون العسكري بين البلدين متميز . “نظرا لما تحقق من اتنجازات وذلك بفضل حرص قيادة البلدين على ترقيته”.