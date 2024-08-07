الفريق أول شنقريحة بالناحية العسكرية الثانية.. وهذا ما أمر به

قام، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية.

وتنقل الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير. ويستمع إلى عرض شامل حول حالة تقدم المشاريع التطويرية المبرمجة. وكذا سير نشاطات تحضير القتالي للمستخدمين والوحدات لا سيما خلال الفترة الصيفية.

وأعرب الفريق أول، عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قِبَل مستخدمي كافة وحدات الناحية العسكرية الثانية عموماً. ووحدات القوات البحرية على وجهِ الخصوص في مجال أداء المهام النبيلة الموكلة إليهم

كما أشاد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمستوى الجاهزية العملياتية للأفراد وتحكمهم الجيّد في التجهيزات. والوسائل عالية التكنولوجيا الموضوعة في الخدمة

وأسدى الفريق أول شنقريحة، توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية خدمةً للجيش الوطني الشعبي.