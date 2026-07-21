الفريق أول شنقريحة: تكوين الكفاءات والنخب وتأهيلها يعد أحد أولويات الدولة

ترأس الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الثلاثاء. مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا، لدورة جوان 2026.

وفي كلمة له بالمناسبة نقل الفريق أول شنقريحة تهاني الرئيس تبون وتبريكاته لشبلات وأشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا، لدورة جوان 2026. متمنيا لكم المزيد من النجاح والتألق في مشواركم العلمي والمهني. كما أتقدم لكم بدوري، ومن خلالكم إلى كافة زملائكم، الذين تمكنوا من نيل هاته الشهادة، بتهاني الخالصة على هذا الإنجاز المتميز.

كما اشاد الفريق أول بالنتائج الباهرة التي حققتها شبلات الأمة اللواتي تحصلن، على غرار الأعوام السابقة، على نسبة 100% حيث برهن مجددا على إرادة عالية للتفوق والتميز. مؤكدا أن تكوين الكفاءات والنخب وتأهيلها يعد أحد أولويات الدولة، من أجل تحضير إطارات عالية التكوين. تتحلى بثقافة الدولة وحب الوطن، لتحمل مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والتشييد. وتابع قائلا:”يشكل تكوين الكفاءات والنخب وتأهيلها أحد أولويات الدولة، ومهمة حيوية تهدف لتحضير إطارات عالية التكوين. تتحلى بثقافة الدولة وحب الوطن، لتحمل مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والتشييد ورفع بكفاءة واقتدار التحديات التي تواجه بلادنا في الحاضر والمستقبل. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأكد الفريق أول شنقريحة، أنه وإدراكا من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحيوية هذه المهمة. فإنها تحرص على تكوين نخبة عسكرية رفيعة المستوى، لاسيما على مستوى مدارس أشبال الأمة. التي تفتح كل سنة أبواب الانخراط فيها لأبناء شعبنا الأبي، من كل الشرائح والطبقات الاجتماعية. بالاعتماد حصرا في مسابقة الدخول على مبدأ تكافؤ الفرص. وضرورة استيفاء الشروط اللازمة، على غرار المعدل الأدنى في الشهادة والقدرة البدنية والمؤهلات البسيكولوجية.

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