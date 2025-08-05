الفريق أول شنقريحة: جيشنا سد منيع أمام كل محاولات ضرب الوحدة الوطنية

ألقى أمس الاثنين الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كلمة بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

وجاء في الكلمة “يسعدني بهذه المناسبة المتميزة، أن أتوجه لكم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. بأخلص عبارات التَّرحيب، وأسمى آيات الشكر والتقدير، على تشريفكم لنا اليوم. للإشراف على الاحتفالات المخلدة “لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي”. الذي رسـمـتمـوه سنة 2022، من باب العرفان والتقدير، لصنيع أبناء الجزائر البررة. إطارات وأفراد جيشنا العتيد، أبناء وأحفاد الشهداء ومجاهدي جيش التحرير الوطني.

وأضاف الفريق أول ” كما لا يفوتني أن أتوجه بأصدق عبارات الترحيب والشكر لضيوفنا الكرام، كل باسمه ومقامه، على تلبية الدعوة لحضور هذا الحفل التكريمي. المقام على شرف أبطال الجزائر المستقلة، الذين ساهموا بقوة في مرحلة البناء والتشييد. وجابهوا بكل حزم وشجاعة.رفقة المخلصين من أبناء الوطن، المشروع الظلامي لتدمير البلاد، وتصّدوا لآفة الإرهاب الهمجي، وتمكنوا من حماية الشعب ومؤسسات الدولة، والحفاظ على الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية الأزلية”.

واستطرد قائلا” إن الجيش الوطني الشعبي، منذ تحويره في الرابع أوت 1962، كان دوما في قلب الأحداث التي عاشتها بلادنا، ووقف جنبا إلى جنب مع أبناء وطنه. في مختلف المحطات الحاسمة، وكان سداً منيعاً أمام كل محاولات ضرب الوحدة الوطنية. والمساس بحرمة أرضنا وحدودنا، وأفشل كل المخططات الدنيئة. التي استهدفت المساس بكيان الدولة الجزائرية ومقوماتها ورموزها.

وأضاف “هذا الجيش الوطني الشعبي، الذي يتشبع أفراده بقيم الوفاء والولاء المطلق للدولة ومؤسساتها. سيبقى على الدوام الخادم الوفي للوطن، يكتب أفراده، بتضحياتهم، حروف النصر. مستلهمين من ملاحم أسلافهم العبر والدروس”.