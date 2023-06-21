قناة النهار الفريق أول شنقريحة :” رئيس الجمهورية يقود بلادنا بحكمة وتبصر “ بقلم قناة النهار نشر في 21 جوان 2023 - 16:37 جيش شارك غرِّد أرسل 42 0 الفريق أول شنقريحة :” رئيس الجمهورية يقود بلادنا بحكمة وتبصر ” </ رابط دائم : https://nhar.tv/MFYFb اقرأ أيضا دقـــائق قبل بداية إمتحان اللغة الفرنسية.. بداية توافد المترشحين إلى المراكز قناة النهار 07 جوان إنطباعات المترشحين في اليوم الثالث من إمتحانات شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 07 جوان برابح عبد الجليل"..قصة شاب رفض مفارقة قبر أمه فنام لسنوات بجواره" قناة النهار 01 جوان قالمة: موازاة وإرتفاع درجات الحرارة .. مخطط إستباقي لمكافحة الحرائق قناة النهار 20 جوان طالع هابط: مسرح جهوي الأغواط.. "بعدما خسرت السلطات عليه الملايير ما قدروش يفتحوه" قناة النهار 18 جوان وسيم قويدري: أوقفنا إنتاج أدوية ضغط الدم الشرياني بسبب هروب إطاراتنا لأسباب مادية قناة النهار 12 جوان طالع هابط: شاهد كيف تبذر أموال الشعب بسكيكدة قناة النهار 18 جوان فلاحة: تذبذب الأدوية البيطرية يهدد سلامة الثروة الحيوانية قناة النهار 02 جوان هذا ماقاله بلماضي حول إنتقال محرز للدوري السعودي. قناة النهار 11 جوان سيدي بلعباس : النهار ترافق جنود الخفاء في مهمة إنجاح إمتحان شهادة البيام قناة النهار 07 جوان