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قناة النهار

الفريق أول شنقريحة :” رئيس الجمهورية يقود بلادنا بحكمة وتبصر “

بقلم قناة النهار
الفريق أول شنقريحة :” رئيس الجمهورية يقود بلادنا بحكمة وتبصر “
جيش
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الفريق أول شنقريحة :” رئيس الجمهورية يقود بلادنا بحكمة وتبصر ”

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