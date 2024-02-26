الفريق أول شنقريحة: رغم التباعد الجغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية إلا أن المعاناة تتشابه

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة تفقدية إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

وأكد الفريق أول شنقريحة، أن الجزائر كانت ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة، أنه على الرغم من التباعد الجغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية. إلا أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب. حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسات القهر والظلم والاستبداد.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة “مهما اختلفت الثقافات والجغرافيا يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية. كما أن استمرار الاحتلال وقمعه للمقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود”.

وشدد الفريق أول السعيد شنقريحة أنه يتعين على كل أحرار العالم الحرص أكثر من أي وقت مضى. على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان. من خلال إرساء موجبات مجتمع دولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام.