الفريق أول شنقريحة: سنعمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن مساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة.

وأورد الفريق أول، في كلمة خلال إستقباله لرئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية: “تاريخنا المشترك. ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية. يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة”.

هذا وإستقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جرى اللقاء بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني.

كما جرى اللقاء بحضور رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الليبي.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة على أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية. والوقوف على مدى التعاون الثنائي.