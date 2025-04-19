الفريق أول شنقريحة: سنكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر وأمنها

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجيش سيبقى حريصا على الحفاظ على هيبة الجزائر وعزة شعبها وسيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر.

وأورد الفريق أول، في كلمة توجيهية له بعد تنصيبه لقائد الدرك الوطني الجديد، اليوم السبت، أن الجيش الوطني الشعبي، سيبقى رفقة كافة الوطنيين المخلصين، حريصين أشد الحرص، على الحفاظ على هيبة الجزائر وعزة شعبها. من خلال تمتين دعائم قدرتنا العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة. لتكون دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر، وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية.

كما أكد الفريق أول، أن الجزائر مستهدفة لعدة اعتبارات وأن أعداء الشعب الجزائري لم يهضموا إلى حد الآن استقلاله ولم يتحملوا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بموروثه الثوري والحضاري.

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