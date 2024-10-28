الفريق أول شنقريحة: علاقاتنا مع كوبا قائمة على مساندة الشعوب المستضعفة ودعم القضايا العادلة

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوبا متجذرة وتاريخية وقائمة على قيم مشتركة ومبادئ راسخة أسست لتعاون بيني ونموذجي.

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال استقبال نائب وزير القوات المسلحة الكوبية. إنّ العلاقات بين البلدين قائمة على التضامن ومساندة الشعوب المستضعفة ودعم القضايا العادلة. في العالم على رأسها القضيتين الصحراوية والفلسطينية.

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة “نحرص في الجيش الوطني الشعبي على تجسيد الرؤى الاستراتيجية. لقائدي البلدين التي ترمي لترقية الشراكة بين الجيشين” .

من جهته قال وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية “أشيد بما لمسته من إرادة صادقة لدى الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بما يتوافق مع طموحات قائدي البلدين الصديقين لارساء أسس تعاون مثمر”.

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