الفريق أول شنقريحة: علينا التصدي لمختلف التهديدات والأخطار لبناء الجزائر الجديدة

قال الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الندوة جاءت في ظروف تتقارب مع محطات أخرى في تاريخينا العريق، وهي محطات إستدعت دوما عبقرية خاصة قوامها الرؤية المتبصرة والصادقة المخلصة للوطن والبعيدة عن الذاتية والاعتبارات الظرفية الضيقة.

وذلك لتصنع اللحمة الوطنية الكفيلة بلم الشمل والتصدي لمخلف التهديدات والاخطار. مهما كانت بغية اسكمال بناء مسار الجزائر الجديدة القوية بشعبها الأبي وجيشها العتيد. الذي يلتزم وفقا لمهامه الدستورية بالدفاع عن وحدتها الترابية في كل الظروف

أشرف صبيحة اليوم الخميس الفريق أول سعيد شنقريحة بالنادي الوطني للجيش على افتتاح أشغال ندوة تاريخية بعنوان “تحوير جيش التحري الوطني الى الجيش الوطني الشعبي” بمناسبة اليوم الوطني للجيش المصادف لـ 4 أوت من كل سنة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن اليوم الوطني للجيش تم ترسيمه من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف الوقوف على الإرهاصات التاريخية لنشأة الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر جيش التحري الوطني نواته الصلبة.

كما أن الندوة حضرها عدد من مستشاري الرئيس وأعضاء الحكومة. فضلا عن الفريق أول قائد الحرس الجمهوري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. قادة القوات والدرك الوطني. بالإضافة كذلك إلى قائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء دوائر ومديرون ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني. وأركان الجيش بالإضافة الى عدد من المجاهدين والشخصيات الوطنية.