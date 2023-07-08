الفريق أول شنقريحة في زيارة  إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال

قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين.

وتأتي هذه الزيارة حسب بيان وزارة الدفاع الوطني ، عشية حفل التخرج السنوي للدفعات بهذه القلعة التكوينية العريقة والذي ستحتضنه الأكاديمية غدا الأحد.

وترأس الفريق أول شنقريحة، لقاء توجيهي مع اطارات واساتذة وطلبة الأكاديمية، أين أكد على أن اكاديمية شرشال تعتبر بمثابة المرآة التي تعكس الأشواط الكبرى التي قطعها جيشنا في مجال بناء قدراته العسكرية.

وأوضح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن القيادة العليا للجيش تواصل في ظل توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بذل كافة الجهود لإضفاء المزيد من الجودة في الأداء والنجاعة والإحترافية.

هذا ودشن الفريق أول شنقريحة بعض المرافق المنشآتية التي توفر العديد من الخدمات التي من شأنها الإسهام في توفير كافة الشروط والظروف الملائمة لطلبة الأكاديمية.