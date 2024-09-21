الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى البليدة

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، قدم الفريق أول السعيد شنقريحة، جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية لإنجاح سنة التحضير القتالي المقبلة.

كما حث الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمة توجيهية بثت عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، المستخدمين على ضرورة تثمين المكتسبات المحققة ورفع النقائص المسجلة من أجل إنجاح سنة التحضير القتالي الجديدة.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن التحولات المتسارعة في المنطقة وما يجري بمحاذاة كافة حدودنا الوطنية تشكل باعثا أساسيا لزيادة الحيطة ومضاعفة الحذر وتكثيف موجبات اليقظة.