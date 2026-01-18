الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قطر

يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية الى دولة قطر.

وحسب وزارة الدفاع، تأتي زيارة الفريق أول شنقريحة إلى دولة قطر بدعوة من الفريق الركن ”طيار” جاسم بن محمد المناعي. رئيس أركان القوات المسلحة القطرية ابتداء من اليوم الأحد، لحضور فعاليات النسخة التاسعة من معرض. ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس- 2026”.

وخلال هذه الزيارة سيلتقي الفريق أول مع المسؤولين القطريين لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور