الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قيادة الحرس الجمهوري 

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة إلى قيادة الحرس الجمهوري.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول السعيد شنقريحة عقد لقاء مع مستخدمي الحرس الجمهوري. حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق التحاضر عن بعد.

كما أكد الفريق أول شنقريحة، الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لقيادة الحرس الجمهوري من خلال توفير كافة العوامل والموجبات الكفيلة بتطوير هذا السلاح.

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