الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قيادة قوات الدفاع الجوي

سيقوم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش. إلى قيادة القوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

الفريق أول السعيد شنقريحة إلتقى بإطارات ومستخدمي قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. ليشرف بعدها على تدشين مقر جديد لثكنة عسكرية تابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وأكد الفريق أول شنقريحة على الأهمية التي يوليها الجيش الوطني الشعبي للسيطرة على الأجواء كأحد أهم العوامل الحاسمة في تحقيق التفوق الجوي وكسب المعارك الحديثة. مشدّدا على ضرورة الحرص الدائم على التحضير الجيد والرفع المستمر. من مستوى الجاهزية العملياتية حفاظا لحرمة المجال الجوي.