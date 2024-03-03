الفريق أول شنقريحة في زيارة رسمية إلى دولة قطر

يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، ابتداء من اليوم الأحد، لحضور النسخة الـ 8 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2024”.

وجاءت هذه الزيارة الرسمية بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وهذا لحضور الفريق أول شنقريحة النسخة الـ 8 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2024”.

وخلال هذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة القطرية. سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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