الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

يقوم الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران.

وعبر الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمة توجيهية أمام إطارات ومتربصي المدرسة العليا للإدارة العسكرية. عن سعادته بلقاء إطارات وطلبة المدرسة. أياما قليلة قبل تنظيم حفل تخرج دفعات هذه المدرسة المرموقة التي حظيت من قبل القيادة العليا. برعاية خاصة على جميع الأصعدة.

وحث الفريق أول السعيد شنقريحة متربصي المدرسة بوصفهم الإطارات المستقبلية للجيش الوطني الشعبي. في مجال الإدارة العسكرية. بأن يكونوا في مستوى التحديات الكبيرة التي تنتظرنا خاصة في ظل السياقات الجيوسياسية الإستثنائية العالمية والإقليمية.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة الحرص الشديد على رفع هذه التحديات وكسب رهاناتها. في ظل الدعم المستديم والتوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. الذي يقود بلادنا بحكمة وتبصر وطموح عقلاني لبناء الجزائر الجديدة.

وأسدى الفريق أول السعيد شنقريحة جملة من التوجيهات والتوصيات حول ضرورة مضاعفة الجهود. الكفيلة بضمان أداء أمثل للمهام المسندة

كما أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على تدشين المنشآت الجديدة لمركز الراحة العائلي “المرجان” ببوسفر.