الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى مقر القوات الجوية

شرع الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، في زيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة القوات الجوية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن هذه الزيارة تندرج في إطار الحرص الدائم الذي توليه القيادة العليا لمتابعة البرنامح القتالي للسنة التدريبية 2024/2023. وتكريس نهج التواصل المباشر مع المستخدمين والاستماع لانشغالاتهم المختلفة.

الفريق أول السعيد شنقريحة إلتقى بإطارات وأفراد قيادة القوات الجوية، أين أكد أن المحافظة على معنويات الأفراد. في درجاتها العليا هي أولوية الأولويات وأن الايمان بالقضية شرط أساسي لحسن أداء المهام الموكلة.

وحب البيان نفسه، الفريق أول السعيد شنقريحة أكد أن كسب رهان التفوق والفعالية. مرهون بالضرورة بالنجاح في مسألة قيادة الرجال.

كما أدى الفريق أول شنقريحة جملة من التعليمات تتعلق بالخصوص بضرورة الحرص على مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد وفقا للخطط والبرامج المقررة.

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