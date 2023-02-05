الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل للشركة الوطنية العمومية مسبكات الرويبة

أدى الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، زيارة عمل وتفقد إلى الشركة الوطنية العمومية مسبكات الرويبة.

وتندرج الزيارة في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. لا سيما التي تم إدماجها مؤخرا ضمن القطاع الإقتصادي لوزارة الدفاع الوطني.

واستمع الفريق أول السعيد شنقريحة إلى عرض شامل عن الشركة العمومية الإقتصادية “مسبكات الرويبة”. كما زار مختلف الورشات التي تتوفر عليها الشركة ويقف على مراحل التصنيع.

وعاين الفريق أول السعيد شنقريحة مجموعة للمنتجات المصنعة من طرف الشركة. والتي تتميز بنوعية عالية تعكس جودة الإنتاج الوطني.