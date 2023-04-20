الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وخلال الزيارة التقى الفريق أول السعيد شنقريحة بإطارات وأفراد قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

كما ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر التي تخوض اليوم معركة التغيير. تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة “إن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني تخوض اليوم معركة التغيير المنشود بتضافر جهود كافة الجزائريات والجزائريين”.