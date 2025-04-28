الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة

شرع اليوم الإثنين الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة.

وتأتي زيارة الفريق أول إلى الناحية العسكرية الرابعة في إطار الزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية.

كما ألقى الفريق أول كلمة توجيهية تابعها جميع مستخدمو الناحية العسكرية الرابعة. عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد فيها على ضرورة التصدي. للاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة وتعزيز الحس الأمني. لدى الأفراد والجماعات.