الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل و تفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى

قام الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزاة الدفاع، فإن الزيارة تندرج في إطار متابعة مدى تنفيذ مخطط تجديد وعصرنة العتاد والمعدات المطورة على مستوى هذه القاعدة الكبرى .

و تابع الفريق أول عرضين قدمهما كل من المدير المركزي للعتاد والمدير العام للقاعدة المركزية للإمداد .

كما قام الفريق بتفقد وتفتيش مختلف ورشات القاعدة على غرار ورشات تجديد العربات المجنزرة وورشات السباكة والتصنيع.

وعاين الفريق أول حسب ذات البيان، نماذج من العتاد والمعدات المطورة والمعصرنة على مستوى هذه القاعدة الهامة وقدمت له شروحات. وافية عن مختلف مراحل التجديد والعصرنة .

الفريق أول قام ايضا بمعاينة مستشفى ميداني مصنع على مستوى القاعدة. كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أشغال دراسة وإنجاز ورشة الآليات ومستودعين للتخزين بالإضافة إلى تدشين سلسلة إنتاج البطاريات. والتي من شأنها تحقيق الاكتفاء الوطني وتلبية الاحتياجات الكاملة للجيش الوطني الشعبي.