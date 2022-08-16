الفريق أول شنقريحة: لايوجد أي بلد في منأى عن التهديد الإرهابي

شارك الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في الندوة العاشرة للأمن الدولي المنعقدة بروسيا.

وعبر شننقريحة عن امتنانه للطرف الروسي عن الدعوة التي تفضل بتوجيهها له للمشاركة في أشغال هذه الندوة. التي تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات حول المواضيع ذات الصلة بالأمن الدولي.

وأكد الفريق أول شنقريحة بأن افريقيا الغنية بامكنياتها المادية وبنموها الديمغرافي المتزايد. على غرار التنوع البيئي والثروات الباطنية والاحتياطات الطاقوية والمائية. تجد نفسها أمام وضعية معقدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة العديد من التحديات الامنية والاقتصادية. مما يستدعي دعم ومرافقة المجتمع الدولي

وقال الفريق أول شنقريحة “إن التجربة المكتسبة على مر السنين خلال مكافحتنا للإرهاب. قد أظهرت لنا بأنه لايوجد أي بلد في منأى عن التهديد الإرهابي وتعقيداته. وان مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون أبدا مهمة بلد لوحده”.

وأضاف الفريق أول شنقريحة “حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي. بالتركيز على الأمن الإنساني والتكفل بالأسباب العميقة للأزمات في العالم بصفة عامة وفي افريقيا بصفة خاصة”.