الفريق أول شنقريحة للعسكريين الذين قضوا على 6 ارهابيين.. الرئيس تبون يشكركم

نقل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. تحيات وتهاني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني للأفراد العسكريين الذين أثبتوا شجاعتهم وبسالتهم بعد القضاء على 6 ارهابيين بتبسة .

و أشاد الفريق أول بهذا العمل البطولي. كما أبلغهم تحيات وتهاني عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، على هذه العملية النوعية.