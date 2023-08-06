الفريق أول شنقريحة: مدارس أشبال الأمة ركيزة أساسية في منظومتنا التكوينية العسكرية

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد بمقر وزارة الدفاع الوطني. سعي المؤسسة العسكرية باستمرار إلى تحسين أداء مدارس أشبال الأمة. باعتبارها ركيزة أساسية في المنظومة التكوينية العسكرية. وتكييفها مع تطورات العصر.

وقال الفريق أول شنقريحة خلال إشرافه على مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023. أنّ النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة تحقّقت أولا. بفضل جهود الشبلات والأشبال ومثابرتهم على التحصيل العلمي، طوال السنة الدراسية. وثانيا بفضل الرعاية والإهتمام. الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لمدارس أشبال الأمة”.

كما تابع الفريق أول: “مدارس أشبال الأمة، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومتنا التكوينية العسكرية، التي نسعى باستمرار إلى تحسين أدائها. وتكييفها مع تطورات العصر، باعتبارها المشتلة الحقيقية التي تترعرع فيها كفاءات الغد. التي تجمع بين استيعاب المعارف العصرية بكافة تفرعاتها العلمية، والتشبع بالقيم الوطنية الراسخة لبلادنا”.

كما قدّم شنقريحة لشبلات وأشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، لدورة جوان 2023، تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، نظير النتائج الممتازة. كما تقدّم بدوره، بتهانيه الخالصة على هذا النجاح، الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات والنتائج الإيجابية، التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي، على كافة الأصعدة وفي كل المجالات.

وفي حضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني، ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومديري ورؤساء المصالح المركزية وأولياء الطلبة المكرمين. شمل التكريم الأشبال المتفوقين في شهادة البكالوريا. حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.34 %، أما نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط فبلغت 100.%