الفريق أول شنقريحة: مصممون على بناء مقدراتنا العسكرية ومواصلة تنفيذ التحضير القتالي بصرامة

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مصمم على مواصلة مسار بناء مقدراته العسكرية، والرفع من الجاهزيته العملياتية، من أجل أداء مهامه الدستورية على أكمل وجه وبما يسمح من التحكم في أدوات الأمن والدفاع عن السيادة الوطنية والمصالح العليا.

وخلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة، ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة توجيهية. تابعها جميع مستخدمي الناحية العسكرية الخامسة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أكد فيها على أن الجيش الوطني الشعبي. مصمم على مواصلة مسار بناء مقدراته العسكرية، والرفع من جاهزيته العملياتية. بما يمكنه من أداء مهامه الدستورية على أكمل وجه. وجاء في الكلمة ” إننا مصممون في الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مواصلة مسار بناء مقدراتنا العسكرية، والرفع من جاهزيتنا العملياتية. بما يمكننا من أداء مهامنا الدستورية على أكمل وجه وبما يسمح لنا من التحكم في أدوات أمننا والدفاع عن سيادتنا ومصالحنا العليا”.

مضيفا “ولن يتأتى لنا ذلك إلا من خلال مواصلة تنفيذ برامج التحضير القتالي، بجدية وصرامة. لبناء منظومة دفاعية قائمة على التحضير العالي والجاهزية العملياتية والصلابة الشاملة”.

كما أكد أن الطريق الأقوم لبلوغ هذه الجاهزية يبدأ أولا وقبل كل شيء من ميدان التدريب. ومن الإيمان الراسخ بأن كل خطوة تكون باحترافية، وكل خطة تنفذ بدقة ستسهم بفعالية في بناء القدرة على الردع والحسم. مشيرا أن التفوق العسكري الحقيقي لا يقاس بنوعية السلاح فقط. بل يكمن في القدرة على الصمود وامتلاك البدائل التكتيكية واكتساب الجاهزية العملياتية النوعية.

كما حرص الفريق أول بهذه المناسبة على تثمين جهود إطارات ومستخدمي الناحية في مجال مكافحة الشراذم الإرهابية. والجريمة المنظمة، حاثا إياهم على العمل من أجل اجتثاث آخر العناصر الإرهابية من أرض بلادنا. الطاهرة وعلى صعيد مواصلة جهودنا العملياتية في هذه الناحية الحدودية الحساسة. أكد الفريق أول “يجب عليكم مضاعفة جهود مكافحة الشراذم الإرهابية والجريمة وشبكاتها. لإفشال أية محاولة تسلل، أو عبور لنقل الأسلحة والذخائر والمخدرات، بكل أنواعها”.

وواصل بالقول “كما أنه من واجبنا جميعا العمل بمثابرة أكثر من أجل اجتثاث آخر العناصر الإرهابية من أرض بلادنا. الطاهرة ودحر شبكات دعمهم وإسنادهم، للتفرغ نهائيا لمهام تحضير القوات وإعدادها الجيد. لتتوافق مع التزاماتنا الجمهورية وتسمح لنا برفع تحديات السياقات الإقليمية والدولية الراهنة”.

وفي هذا الصدد، جدد الفريق أول لكافة إطارات ومستخدمي الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب والتخريب. تهانيه الخالصة نظير النتائج النوعية المحققة في هذا المجال. والتي سمحت بالقضاء على العديد من الإرهابيين والمجرمين، خونة الأمة. وإحباط مشاريعهم الدنيئة التي تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطن.

في ختام اللقاء استمع الفريق أول لتدخلات إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الخامسة. الذين عبروا عن استعدادهم التام لمواصلة مسار الرفع من جاهزية قوام المعركة. من خلال التحضير الصارم والجاد للوحدات المرابطة في إقليم الاختصاص. والسهر على حماية التراب الوطني من كل الآفات والتهديدات المحتملة.

