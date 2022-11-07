الفريق أول شنقريحة: منشآت عسكرية هامة في النواحي الـ6 قيد الإنجاز

كشف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، عن وجود حاليا مشاريع منشآتية هامة قيد الانجاز.

كما أشار الفريق أول شنقريحة، إلى “المستشفى العسكري الجامعي بسطاوالي أو المستشفى العسكري الأم والطفل ببني مسوس”. أو “المستشفيات الجهوية أو تلك المتعلقة بالإسناد الصحي المبرمجة على مستوى النواحي العسكرية الست”.

وجاء تصريح الفريق أول خلال كلمة ألقاها في لقاء عمل على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى.

وبالمقابل، أبرز الفريق أول شنقريحة، “أهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحي بالمستخدمين”. مشيرا إلى “توفير كافة الإمكانات المادية الضرورية لفائدة هذا القطاع الهام”. “سواء في المجال المنشآتي والتجهيزي أو في المجال التكويني والتأهيلي المتعلق بالأسلاك الطبية في مختلف التخصصات”.

كما أسدى الفريق أول جملة من التوجيهات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة التكفل الأمثل بالمرضى والمصابين. لاسيما الجرحى والمعطوبين، فضلا عن السهر على الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية المتطورة التي تحوز عليها المنشآت الصحية العسكرية.

وأشار الفريق أول شنقريحة، أن مقياس الكفاءة ومعيار القدرة هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه. “نحو تثبيت نهج تحفيز الطاقات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الباسل”. “الذي يتجه دائما وبعزم نحو الإستفادة أكثر فأكثر من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته”. “في كافة مواقع عملهم، بغية اكتساب المزيد من القوة وتثبيت معالم النجاعة القتالية”.