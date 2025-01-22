الفريق أول شنقريحة: نتعاطف مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء حرائق كاليفورنيا

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعاطف الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء الحريق الذي مسّ كاليفورنيا.

وأضاف الفريق أوّل شنقريحة خلال استقباله اليوم الأربعاء قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”. الفريق أول مايكل لانغلي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. “نبدي تعاطفنا وتضامننا مع الولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبا. جراء الحرائق الأخيرة التي مست ولاية كاليفورنيا وخلفت هذه الكارثة المأساوية خسائر مادية وبشرية بليغة ونتمنى المعافاة السريعة للمصابين”.

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