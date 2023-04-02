الفريق أول شنقريحة: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبي بحجة مكافحة الإرهاب

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رفض الجزائر لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء، بحجة مكافحة الإرهاب.

وأورد الفريق أول، في كلمة توجيهية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها اليوم الأحد لمقر قيادة القوات البرية: “ترفض الجزائر كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب. لأنها مقاربة أثبتت التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة فشلها الذريع”.

كما جدد الفريق أول السعيد شنقريحة، إرادة الجزائر في إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

هذا وقام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البرية.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

وألقى الفريق أول السعيد شنڨريحة، كلمة توجيهية أمام الإطارات والمستخدمين. تابعها مستخدمو وحدات النواحي العسكرية الست عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وأشاد الفريق أول السعيد شنڨريحة، بمضمون كلمة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. التي ألقاها في النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة.

وأكد رئيس الجمهورية، في كلمته، سعي الجزائر الحثيث لمساندة جيرانها ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.