الفريق أول شنقريحة: وحدات الإسناد بالوقود تعتبر “شرايين” المعركة

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى الجلفة بالناحية العسكرية الأولى. أين أشرف على تدشين وحدات جديدة للتموين بالوقود تدعم بها قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

واستمع الفريق خلال تدشين المؤسسة المركزية للتموين بعتاد الوقود بالجلفة، لعرض مفصل حول هذه المؤسسة الحساسة. والمهام الموكلة لها ضمن منظومة التموين بالوقود لمختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية المنتشرة بالمنطقة. قبل أن يطوف بمختلف المصالح والمنشآت والورشات التي تضمُّها ويتابع شروحات مفصلة عن مهام كل منها.

كما أشرف الفريق أول على تدشين مركز التكوين لتقنيات الوقود بنفس الموقع، أين تابع عرضا حول هذا المركز تضمن الأدوار المنوطة به. لاسيما التكوينية منها. كما تفقد مختلف المرافق البيداغوجية والمعيشية له. واستمع إلى شروحات وافية قدمها مسؤولو المركز حول كافة الجوانب المتعلقة بميدان الاختصاص.

الفريق أول تنقل بعدها إلى المستودع الجهوي للتموين بالوقود، أين أشرف على مراسم تدشينه، وزار مختلف مرافقه ومنشآته، ووقف على جاهزية معداته وتجهيزاته، مسديا للمستخدمين والإطارات توجيهات وتعليمات صارمة تتعلق، بالخصوص، بضرورة المحافظة على هذا المكسب الحيوي والالتزام بالاحتياطات الأمنية اللازمة وحسن أداء المهام الموكلة بكل جدية وانضباط.

أكد الفريق أول، في الكلمة التي ألقاها، في بدايتها على الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لوحدات الإسناد بالوقود. واصفا إياها الشرايين التي تمد قوام المعركة بالطاقة، التي يتعين ترشيد إدارتها والمحافظة عليها وتوظيفها بالمهارة والعقلانية اللازمتين.

تابعا “فالحروب كانت ولا تزال حروب إمداد وموارد بامتياز، والنصر فيها لا يكون إلا لـمـن يـتـقـن حسن تنظيم هذه الموارد”. و”يعرف كيف يوصلها، في الوقت المناسب، إلى مختلف أنساق القوات، ويهتدي إلى ترشيد إدارتها، ويحافظ عليها، ويوظفها ويستغلها بكل مهارة وعقلانية”.

كما أَضاف الفريق أول شنقريحة، “حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على إيلاء المديرية المركزية للوقود الاهتمام الذي تستحقه”. لاسيما “من خلال هذه الإنجازات الجديدة، التي تعد لبنة أخرى هامة”. “من شأنها الإسهام الفعلي في الرفع المستمر لجاهزية قوام المعركة لدينا”.

في حين، أكد الفريق أول على حرصه على إضفاء سمة التكامل في الأدوار، والتضافر في المهام، بين مختلف أصناف القوات وهياكل الإسناد”. “بجميع تفرعاتها، من أجل ترسيخ طابع الفعالية في الأداء”. و”التحلي بميزة التجاوب المستمر مع المتطلبات العملياتية التي يفرضها الميدان”.

مضيفا “يتطلب النجاح في هذه المهمة الحيوية، إيلاء أهمية بالغة للتحديد الدقيق والواقعي للاحتياجات الحقيقية، الآنية والمستقبلية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي”. و”يرتكز أيضا هذا النجاح، على احترام معايير التخزين وعلى الاحترام الصارم لقواعد الأمن والحماية، وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال”.

في ختام الزيارة، وقع الفريق أول السعيد شنقريحة، على السجل الذهبي للوحدات المدشنة.