الفريق أول شنقريحة يأمر بمضاعفة الجهود لتحقيق الراحة والإطمئنان للشعب

أسدى الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، جملة من التعليمات والتوجيهات ويأمر بمضاعفة الجهود، لتمكين الشعب من العيش في كنف الراحة والاطمئنان.

وجاء ذلك، في كلمة توجيهية للفريق أول، على هامش زيارة عمل وتفتيش قادته اليوم الأربعاء إلى الناحية العسكرية السادسة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتأتي الزيارة في سياق حرص القيادة العليا للجيش على الوقوف أمام درجة الجاهزية العملياتية للوحدات المرابطة في هذه الناحية الهامة.

وكذا معاينة الظروف المهنية و لمعيشية لأفراد الجيش المرابطين بأقصى الحدود الجنوبية.

وذكر شنقريحة في كلمة توجيهية أمام إطارات وأفراد الناحية، بالأهمية القصوى التي تكتسيها الناحية العسكرية السادسة بالنظر لموقعها الاستراتيجي البالغ الحساسية.

كما أشاد الفريق أول شنقريحة، بالنتائج الهامة المحققة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم الناحية العسكرية السادسة على غرار باقي النواحي العسكرية والتي سمحت بالتصدي بطريقة صارمة لهذه الآفات الخطيرة.

كما أسدى الفريق أول شنقريحة، جملة من التعليمات والتوجيهات، تصب في مجملها حول ضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر. ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف الأسمى للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتمثل في تعميم نعمة الأمن والأمان. وتمكين شعبنا من العيش في كنف الراحة والاطمئنان.

كما زار الفريق أول شنقريحة، مقر لجنة هيئة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC. هذه الآلية المكرسة لتبادل الإستعلامات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود بين الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر.

ووقف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عند مختلف المصالح الاستشفائية بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي الجديد.