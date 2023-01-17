الفريق أول شنقريحة يؤكد استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية لبلوغ الديناميكية المنشودة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، أن زيارة مارتن ايليوت سامبسون، ستنوع وتعزز التعاون العسكري الثنائي.

كما أبدى الفريق أول شنقريحة، استعداد الجزائر الفريق تفعيل التدابير التطبيقية اللازمة لبلوغ الديناميكية المنشودة على أساس التعاون الصريح.

وأكد الفريق أول، أنه من المفيد أن تندرج ديناميكية التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار مسعى يهدف إلى المضي قدما. عبر تثمين العلاقات الممتازة القائمة بين جيشي البلدين، لاسيما في مجال التكوين

وفي هذا الصدد، أضاف رئيس أركان الجيش الوطني أنه “من المفيد أن تندرج هذه الديناميكية في إطار مسعى يهدف إلى المضي قدما”. “عبر تثمين العلاقات الممتازة القائمة بين مؤسستينا، من خلال إعمال كافة الوسائل الممكنة لتبادل الخبرات، وتوسيع حسب الإمكان، لمجالات التكوين”.

كما تابع “أود التنويه بهذه المناسبة أن الجزائر تنتمي إلى دول عدم الانحياز وهي غيورة على تاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات” و”غيورة أيضا على استقلالها وقرارها السياسي السيد، وتتعامل مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات اقتصادية وعسكرية “.