الفريق أول شنقريحة يتابع عملية إطلاق القمر الصناعي “ألسات 3a”

تابع الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد. عملية إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3A” الخاص بالمراقبة، انطلاقا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين.

العملية التي تمت على الساعة الخامسة و دقيقة واحدة صباحا بتوقيت الجزائر، تأتي في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية. وتجسيدا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية.

كما أن عملية إطلاق القمر الصناعي Alsat-3A”كللت بالنجاح وستسمح بتزويد بلادنا بمعطيات إضافية من حيث القدرات الساتلية عالية الدقة المخصصة للمراقبة. وكذا تعزيز منظومتنا في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة. على غرار الخرائطية والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن بلادنا عرفت سنة 2002 إطلاق أول قمر صناعي لرصد الأرض Alsat-1 ليليها Alsat-2A وAlsat-2B سنتي 2010 و2016، ليأتي إطلاق القمر الصناعي الجديد الذي ساهم فيه خبراء جزائريون، كمكسب هام آخر يضاف إلى الإمكانيات الجيوفضائية المتاحة في هذا المجال، مما يؤكد المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية للتحكم في تكنولوجيات الفضاء.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور