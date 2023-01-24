الفريق أول شنقريحة يتحادث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية

أجرى الفريق أول، السعيد شنقريحة ، اليوم الثلاثاء، محادثات، مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية.

وتم استقبال الفريق أول السعيد شنقريحة بالمدرسة العسكرية بباريس. من قبل الفريق أول تيري بورخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية.

وتباحث الفريق أول السعيد شنقريحة مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية. حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ويقوم، بداية من أمس الاثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة رسمية إلى دولة فرنسا.

في حين، جاءت زيارة الفريق أول شنقريحة، إلى فرنسا بدعوة من الفريق أول تيري برخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية. وتندرج الزيارة في اطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية. كما ستمكن الزيارة الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.