الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال الإجتماع السنوي لإطارات الصحة العسكرية

ترأس اليوم ،الخميس، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أشغال الإجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى.

وألقى بهذه المناسبة الفريق أول السعيد شتقريحة، كلمة عبر تقنية التحاضر عن بعد. تابعها إطارات ومستعملي المديرية المركزية. لمصالح الصحة العسكرية على مستوى النواحي العسكرية الست 6.

وقال الفريق أول شنقريحة ” يجدر بي في المستهل التعبير عن سعادتي بالاشراف على الإجتماع السنوي لإطارات الصحة العسكرية. الذي ينظم بهدف تقييم مدى تنفيذ مخطط الأعباء لسنة 2024، وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال تقديم الخدمات الطبية. للمستخدمين وذوي حقوقهم”.

وأضاف ” نعتبر قطاع الصحة العسكرية جزء لا يتجزأ من مقومات وقدرات قوام المعركة، كما نحرص على أن يكون قطاع الصحة العسكرية رافدا هاما ودائما من روافد الرفع من جاهزية مقدراتنا البشرية، واستعدادهم التام لأداء المهام الموكلة لهم .في كل الظروف والأحوال”.

واستطرد قائلا “.. المهمة الرئيسية التي نسعى من خلالها تجسيد الأمن الصحي لجيشنا ووطننا، هي التكفل الطبي الجيد للأفراد العسكريين عبر كافة النواحي العسكرية، وكذا المساهمة في التغطية الصحية لإخواننا المواطنين لا سيما منهم المتواجدين على مستوى المناطق الحدودية في جنوبنا الكبير”