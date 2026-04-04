الفريق أول شنقريحة يترأس الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشغال الاجتماع السنوي لإطارات المنشآت العسكرية.

وألقى الفريق أول، كلمة توجيهية تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد إطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية على مستوى وحدات النواحي العسكرية الست. أشاد فيها بمساهمة قطاع المنشآت العسكرية في تعزيز القدرات العملياتية لجيشنا العتيد والرفع من جاهزيته.

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة: “لقد ساهم قطاع المنشآت العسكرية بتوجيه تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. في تعزيز القدرات العملياتية لجيشنا العتيد والرفع من جاهزيته. سواء ما تعلق بالجانب العملياتي عبر السهر على إنجاز منشآت عصرية وذات جودة عالية. أو ما ارتبط بالشق الاجتماعي من خلال تحسين ظروف معيشة الفرد العسكري”.

وأضاف أن المديرية المركزية للمنشآت العسكرية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة نوعية لا سيما عبر المشاريع التطويرية المنجزة. حيث نجحت في تجسيد العديد من المنشآت الكبرى من مستشفيات. ومرافق اجتماعية ومعسكرات للوحدات العملياتية ذات جودة عالية. تعكس حجم الجهود المبذولة وجودة أداء وكفاءة العنصر البشري لهذه المديرية الهامة.

هذا وتابع الفريق أول، عرضا قدمه المدير المركزي للمنشآت العسكرية تناول من خلاله حوصلة للنشاطات المندرجة ضمن مخطط الأعباء لسنة 2025-2026. وكذا عرض حال لمختلف المشاريع المنشآتية قيد الانجاز على مستوى الجيش الوطني الشعبي.