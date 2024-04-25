الفريق أول شنقريحة يترأس الدورة 17 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية

ترأس الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشغال الدورة 17 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وألقى الفريق أول شنقريحة كلمة أكد فيها أن الإزدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة في الساحة الدولية وتغليب منطق القوة على حساب مبادئ السلم العالمي. والتعايش السلمي بين الأمم قد أدى إلى إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي ومنع نشوب الحروب.

كما أشاد الفريق أول، بنجاحات الدبلوماسية الجزائرية وإسهاماتها في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. ودورها الثابت في الدفاع عن حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها.