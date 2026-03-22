الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تقديم تهاني عيد الفطر

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش لوطني الشعبي، اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع الوطني مراسم حفل تقديم تهاني عيد الفطر المبارك.

وتمت مراسم الحفل بحضور الفريق قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. وقادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى. ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحرص الفريق أول السعيد شنقريحة على تقديم تهانيه الخالصة إلى الحضور ومن خلالهم إلى أهلهم وذويهم وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي

