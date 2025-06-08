الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تقديم تهاني عيد الأضحى

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع الوطني، مراسم حفل تقديم تهاني عيد الأضحى المبارك.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الحفل حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات رؤساء الدوائر. والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وبالمناسبة، حرص الفريق أول على تبليغ الحضور تهاني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. كما قدم بدوره تهانيه الخالصة إليهم ومن خلالهم إلى أهلهم وذويهم وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور