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الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في البكالوريا

بقلم نادية بن طاهر
الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في البكالوريا
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يترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “السيد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يترأس مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026”.

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