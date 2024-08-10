الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة

يترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يترأس مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024”.

وبلغ الفريق أول السعيد شنقريحة الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة. وبعيدة النظر التي انتهجتها القيادة العليا في سبيل النهوض بقدرات جيشنا العتيد.