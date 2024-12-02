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الرياضة

الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تكريم الوفد المشارك في الألعاب الإفريقية العسكرية

بقلم محمد لمين صحراوي
الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تكريم الوفد المشارك في الألعاب الإفريقية العسكرية
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يترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حفل تكريم أعضاء الوفد الرياضي العسكري المشارك في الطبعة الثانية للألعاب العسكرية الإفريقية.

وحققت النخب الرياضية العسكرية الجزائرية، نتائج باهرة في الألعاب التي اختتمت أول أمس السبت. بـ “أبوجا” النيجيرية، بحصدها 96 ميدالية منها 53 ذهبية، 22 فضية و21 برونزية.

وبفضل هذه النتائج المميزة، احتل المنتخب الوطني العسكري، المركز الثاني في الألعاب العسكرية الإفريقية، خلف البلد المضيف نيجيريا.

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