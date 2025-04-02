الفريق أول شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم تهاني عيد الفطر

ترأس الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، مراسم حفل تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي.

وفي كلمته، قال الفريق أول السعيد شنقريحة “يطيب لي أن أتوجه لكم ومن خلالكم إلى عائلاتكم الكريمة وذويكم الطيبين. بأصدق التهاني وأخلص التبريكات راجيا من العلي القدير أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبات الدينية بالخير واليمن والبركات. وعلى وطننا العزيز بالمزيد من بواعث التطور والازدهار في كنف الأمن والاستقرار”.

مضيفا “أود بهذه المناسبة الدينية الميمونة التأكيد على أنني بقدر ما أشيد بأداء اطاراتنا ومستخدمينا على مستوى كافة مكونات قواتنا المسلحة وأقدر فيهم جميعا روحهم العالية وسعيهم الدائم للمساهمة في تطوير قدراتنا القتالية والعملياتية فانني أنتظر منهم الرفع المستديم من جودة الأداء في سبيل بلوغ الأهداف المسطرة والغايات المنشودة.

وحضر مراسم الحفل كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري. قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المراقب العام للجيش. والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. بالإضافة إلى المدير العام للجمارك، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للحماية المدنية.

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