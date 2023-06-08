الفريق أول شنقريحة يتطرق إلى تقدم التعاون العسكري والتقني مع روسيا

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني لفيدرالية روسيا ديمتري شوغاييف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اللقاء حضره قادة القوات، رؤساء دوائر ومديرون مركزیون بوزارة الدفاع الوطني. وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد الروسي.

كما تناول اللقاء حالة تقدم التعاون العسكري والتقني بين البلدين، كما تطرقا إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.