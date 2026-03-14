الفريق أول شنقريحة يتفقد المفارز المشاركة في القضاء على 7 إرهابيين بتبسة

تنقل صباح اليوم السبت، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى إقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، لتفقد المفارز العسكرية المشاركة في العملية النوعية المنفذة في إطار مكافحة الإرهاب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، رافق الفريق، اللواء نور الدين حمبلي قائد الناحية العسكرية الخامسة. لتفقد المفارز العسكرية المشاركة في العملية النوعية المنفذة في إطار مكافحة الإرهاب يومي 12 و13 مارس 2026. والتي أسفرت عن القضاء على سبعة 7 إرهابيين واسترجاع سبعة 7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى.

وخاطب الفريق أول بعين المكان الأفراد العسكريين أين قدم لهم واجب العزاء في زملائهم الذين استشهدوا في ميدان الشرف خلال شهر رمضان المبارك. مشيدا بروح التضحية التي تحلوا بها خلال هذه العملية وعملهم البطولي. كما أبلغهم تحيات وتهاني السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وعقب ذلك، أسدى الفريق أول جملة من التوجيهات حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بكل عزيمة وفخر واعتزاز بهذا الواجب المقدس كما أكد على صوابية المقاربة المتبناة في محاربة بقايا الجماعات الإرهابية من أجل اجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا.