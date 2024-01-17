الفريق أول شنقريحة يتفقد مؤسسة صناعة الطائرات بوهران

قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة تفقدية لمؤسسة صناعة الطائرات بوهران، في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية.

وعاين الفريق أول السعيد شنقريحة مختلف السلاسل الإنتاجية، واستمع لشروحات عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة. على غرار طائرتي سفير 43 ذات 4 مقاعد وفرناس 142 ذات مقعدين.

كما تفقد الفريق أول شنقريحة ورشات التصليح ومختلف المرافق التابعة لها.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بالجهود المضنية للمستخدمين العسكريين والمدنيين في آداء مهامهم الحساسة. في مجال صناعة وصيانة الطائرات بهذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها.