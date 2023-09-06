الفريق أول شنقريحة يتلقى مكالمة هاتفية من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

تلقى الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من طرف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام جوزيف بيرنز.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد تم التطرق خلالها إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد عبر الجانبان عن إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني.

كما كانت المحادثات فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.