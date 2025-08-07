الفريق أول شنقريحة يجتمع بإطارات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم..وهذا ما قاله

اجتمع الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإطارات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، حيث ألقى كلمة بالمناسبة. بثت إلى كافة وحدات الدفاع الجوي عن الإقليم. عن طرق تقنية التحاضر عن بعد.

وأكد الفريق أول في مستهلها عن سعادته بالإشراف على تدشين المقر الجديد ولقاء إطارات ومستخدمي. قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وأشار الفريق أول إلى التحولات العميقة التي تعرفها طبيعة وساحة المعركة الحديثة التي تطرح تحديات حقيقية. حتى على أقوى الجيوش في العالم مما .يستدعي التكيف مع هذه التحولات ورفع تحدياتها.