الفريق أول شنقريحة يحث الجيش على إحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضد بلادنا في السر والعلن

حث الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أفراد الجيش، على المثابرة والعمل، دون كلل ولا ملل، في سبيل توفير كل أسباب الأمن والسكينة والاستقرار في كافة ربوع وطننا المفدى، وإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضده في السر والعلن.

وجاء ذلك، في رسالة تهنئة، وجهها الفريق أول السعيد شنڤريحة، للضباط وضباط الصف ورجال الصف والمدنيين الشبيهين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين للاستقلال.

وبهذه المناسبة، أشاد الفريق أول، بالعمليات النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها وحداتنا ميدانيا. سواء تلك المقحمة في مكافحة الإرهاب. أو تلك الأعمال الجبارة، التي قامت وتقوم بها الوحدات المرابطة على طول حدود بلادنا البرية ومشارفنا البحرية. بغرض التصدي لمختلف الآفات من إرهاب وجريمة منظمة وتهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات، بشتى أنواعها. والتنقيب غير الشرعي عن الذهب والهجرة غير الشرعية وتهريب المواد الغذائية والوقود.

كما ثمن الفريق أول، هذه النتائج النوعية والحصائل المشرفة ونوه بها أيما تنويه، وحث أفراد الجيش، على المثابرة والعمل، دون كلل ولا ملل على تعزيزها وتدعيمها أكثر فأكثر. في سبيل توفير كل أسباب الأمن والسكينة والاستقرار في كافة ربوع وطننا المفدى. وإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضده في السر والعلن. من قبل أعداء الأمس واليوم، الذين لم ولن يهضموا أبدا انتصارات الأمس واليوم ووقوف بلادنا شامخة أبية، عصية على أعدائها، مستقلة وسيدة في قراراتها. قوية ومنيعة بجيشها وشعبها، مساندة للقضايا العادلة في العالم. تأبى الخضوع والخنوع وتواصل بخطى واثقة وراسخة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. مسارها النهضوي الواعد، وفاء لقيم ومبادئ ثورتنا المجيدة وتجسيدا لحلم شهدائنا الأبرار”.